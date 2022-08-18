

أكدت وزارة الداخلية تجريم مادة (القرطوم) واضافتها الى الجدول رقم (5) المرافق للقانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك لاحتوائه على خصائص تشبه مادة (الأفيون). وأشارت الى أن كل من يتعاطى أو يهرب او يجلب او يحوز مادة (القرطوم) يقع تحت طائلة القانون. ولفتت الى ان تناول مادة (القرطوم) يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي والإصابة بنوبات الصرع والذهان وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتسمم الكبد والغثيان وحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم. ودعت أولياء الأمور إلى متابعة ابنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وابلاغ الجهات المعنية عن ابنائهم المتعاطين للمخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المختصة بعلاج ورعاية وتأهيل المتعاطين والمدمنين.