عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة



أحبط رجال مراقبة التفتيش والاستيداع في إدارة الجمرك الجوي محاولة تهريب 5 شحنات تحتوي على بودرة اللاريكا المخدرة بوزن 41 كيلو غراما تم إخفاؤها داخل علب مكملات غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية. وفي هذا الإطار، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد أنه لا تهاون في إجراءات التفتيش في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والتدقيق مستمر على جميع الصادرات والواردات من أجل حفظ أمن البلاد، مشيرا الى أن التعاون مستمر مع جميع الجهات الأمنية والرقابية بجميع أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات وذلك بضبط المتهمين.