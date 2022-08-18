يعقوب العوضي



تتجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين الى البحرين اليوم تمهيدا للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2023، ويترأس الوفد نائب رئيس اتحاد اليد شبيب الهاجري ويرافقه عضوا مجلس الإدارة مشعل القبندي ومحمد العازمي ومدير الفريق محمد العوض، والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني دييغو غونزاليس ومساعده المدرب الوطني حسين حبيب واللاعبين.



ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم اليابان والسعودية وقطر والإمارات والعراق، بينما تضم المجموعة الأولى البحرين وايران والهند وكوريا الجنوبية وأوزباكستان.



ويفتتح منتخبنا مشواره أمام المنتخب الياباني السبت المقبل ويلتقي مع المنتخب الإماراتي الأحد، على أن تخلد المنتخبات للراحة الاثنين، ويلتقي أزرقنا مع المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل مع المنتخب العراقي الأربعاء ويختتم مبارياته في الدور التمهيدي مع المنتخب القطري الجمعة 26 الجاري. ومن جانب آخر، أكد مدير عام المنتخبات الوطنية عبدالله الذياب أن الاستحقاق الآسيوي يمثل الكثير من التحديات للأزرق الناشئ، مشيرا إلى ضرورة الوقوف خلفه ومؤازرته، معبرا عن ثقته بإمكانيات وقدرات اللاعبين على تحقيق نتائج مشرفة بالبطولة.