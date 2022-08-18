عبدالعزيز جاسم



عاد مهاجم كاظمة شبيب الخالدي إلى صفوف الفريق الأول بعد ما أنهى برنامج علاجه وتأهيله في قطر خلال الفترة الماضية، ويسعى البرتقالي إلى تجهيز شبيب قبل مواجهة الفحيحيل في انطلاق مباريات الفريق بالدوري الممتاز والتي ستكون يوم 27 الجاري. كما انتظم حارس المرمى حسين كنكوني في تدريبات «البرتقالي» بعدما أنهى فترة التأهيل من الإصابة التي حرمته من خوض المباريات الودية مع الفريق خلال فترة المعسكر في صربيا، ومازال لاعب الوسط ناصر لافي يتلقى العلاج في ألمانيا ويحتاج إلى وقت من أجل العودة الى الملاعب.



إلى ذلك، اتفق الجهازان الإداري والفني في نادييي كاظمة وبرقان على إقامة مباراة ودية السبت المقبل.