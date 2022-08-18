رصدت فرق الهيئة العامة للبيئة اليوم الثلاثاء 20 مخالفة بيئية في منطقة «الجهراء» خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت.



وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم لـ «كونا» ان الحملة اسفرت عن رصد تعديات برية وتم تحرير مخالفات بيئية وفقا للمادتين 40 و41 من قانون حماية البيئة.



وأضافت الابراهيم ان المادة 40 تنص على «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».



وأوضحت أن عقوبة المادة 40 غرامة لا تقل عن 250 دينارا كويتيا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل من خالف حكم هذه المادة.



وأفادت بأن المادة 41 تنص على «يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».



كما وتحظر المادة «إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».



وذكرت ان عقوبة المادة 41 غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون.



وأكدت استمرار فرق الهيئة بهذه الحملات لإزالة جميع التعديات، مؤكدة ضرورة الالتزام باللوائح والإرشادات والنظم الواردة بقانون حماية البيئة لتجنب المخالفات المقررة بالقانون.