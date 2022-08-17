بشرى شعبان - عاطف رمضان

اصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان 16 قرارا وزاريا بشأن انهاء عضوية الأعضاء المعينين في مجالس ادارات 16 جمعية تعاونية وعددهم 48 عضو مجلس ادارة .

ووفق القرارات الوزارية التي حصلت "الأنباء" على نسخة منها فإن الأعضاء المعينين الذين تم انهاء عضويتهم في الجمعيات التعاونية التالية :

" الفردوس ،و الشامية، والشويخ ، و ابوحليفة ، ومشرف، وفهد الاحمد، وضاحية عبدالله المبارك، ومدينة سعد العبدالله، و بيان، و اليرموك ، و الوفرة ، والنسيم ، و الفحيحيل، و العدان والقصور، و الزهراء، و الجابرية، واشبيلية" .

من جهة أخرى ذكرت مصادر لـ "الأنباء" ان الوزير الشريعان اصدر هذه القرارات بهدف تحقيق الاصلاح وبما يصب في المصلحة العامة .