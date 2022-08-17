يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة والعشرين، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديري المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان سعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية، وتقدم المؤتمر الإعلامية أمل نعمان.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، و تفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم .