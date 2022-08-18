بداح العنزي

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين.

وتضمنت الخطة برنامج زمني لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين على ثلاث مراحل الأولى تشمل ما لا يقل عن 33‎%‎ وتبدأ فترة الانذار 1 سبتمبر، أما المرحلة الثانيه تبدأ من 1 فبراير 2023 ، والمرحلة الثالثة تبدأ من 1 يوليو 2023 وتشمل العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتين.

وأشار القرار إلى أن خطة التكويت تتضمن الضوابط التالية: تجهيز قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم وفق البرنامج الزمني خلال اسبوع.

واستثنى القرار الموظف غير الكويتي من أم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون، غير محددي الجنسية، موظفي الخدمات ، 50‎%‎ من موظفي الجنائز إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.