بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، اجتمع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وعدد من المعنيين في وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الخميس، للتنسيق ووضع آلية واشتراطات لشركات توصيل الطلبات .

ويهدف الاجتماع إلى وضع عدة شروط وهي:

1- أن يكون قائد مركبة (توصيل الطلبات) لديه شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة.

2- أن يتم وضع ملصق (استيكر) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات، بالتنسيق مع بلدية الكويت.

3- ان تكون إقامة سائق مركبة (توصيل الطلبات) على نفس الشركة التي يعمل بها.

4- الالتزام باللباس الموحد (سديري) لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية .

وتهيب الوزارة بأصحاب الشركات الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة، ومن يخالف هذه الشروط سوف يتم إيقاف الترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها علماً سوف يتم البدء بهذه الاشتراطات من تاريخ 1 اكتوبر 2022.