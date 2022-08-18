أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، عن إتاحة منصة إلكترونية خاصة بالتراسل عن بعد بهدف إرسال واستقبال المراسلات والكتب آلياً مع الشركات لتوفير الجهد والوقت لشركاء العمل والتواصل المباشر والتراسل الفوري بين الجهتين لضمان وصول المراسلات بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.

وتمنح المسجلين بها ميزة استلام البريد الصادر والوارد الكترونيا للمراسلات الرسمية مع الإدارة العامة للجمارك وذلك من خلال الرابط المخصص لذلك ولإتمام عملية التسجيل ولبدء استقبال الملفات الخاصة بالمعاملات وارسال الرابط.

وعلى كافة الشركات المتعاملة تزويد الإدارة العامة للجمارك بالايميل الرسمي لها.