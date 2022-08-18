تمكّن رجال الجمارك بمطار الكويت T4، ومن خلال 5 ضبطيات مختلفة، من ضبط ماريجوانا وحشيش ومشروبات كحولية.

وفي التفاصيل أن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 5 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفشين الجمركيين في هؤلاء الركاب، حيث عثر على 40 حبة مخدرة و8 قطع حشيش وسجاير حشيش وماريجوانا ومشروبات كحولية متنوعة.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.