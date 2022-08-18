المزين: ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة عن السلطات في المملكة

نثمن جهود سفارة خادم الحرمين في خدمة الحجاج والمعتمرين



أسامة أبو السعود

يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، ان تبارك للمواطنين والمقيمين انطلاق موسم عمرة 1444هـ، وفي أطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، حيث انطلقت أولى طلائع رحلات العمرة عبر منفذ السالمي الحدودي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس .

وبهذه المناسبة صرح مدير إدارة شئون الحج والعمرة سطام المزين قائلا " في البداية يسرني أن أوجه الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تبذله من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، كما لا يسعني أن نفوت الفرصة بتقديم الشكر الجزيل للإخوة في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت لما يقومون به من جهود حثيثة في خدمة الحجاج والمعتمرين من دولة الكويت وذلك بتسهيل الاجراءات المتعلقة باستخراج تأشيرات العمرة للمقيمين بالدولة .

واضاف المزين " كما نوجه الشكر الجزيل للإخوة في وزارة الداخلية والقائمين على منفذ السالمي الحدودي لما يقومون به من جهود وتعاون من أجل تسهيل رحلات المعتمرين عبر المنفذ مؤكداً أن الأسبوع الأول من العمرة لعام 1444هـ بداية من تاريخ (01/8/2022م حيث بلغ عدد الرحلات للمعتمرين (13) باصا وتحمل عدد (553) معتمرا .

وتابع قائلا " إذ تؤكد إدارة شؤون الحج والعمرة سعيها الدؤوب نحو تذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين مشددة على أن بإمكان كافة الجمهور التواصل معها عبر الخط الساخن رقم (22342385) .

وشدد المزين للمعتمرين بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة عن السلطات في المملكة العربية السعودية وبالأخص استمرار العمل بالحجز في تطبيق (اعتمرنا) وعلى الأخوة الراغبين بزيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة ضرورة الحجز مسبقاً عبر تطبيق اعتمرنا.