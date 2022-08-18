بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر لسياسة الباب المفتوح، أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن استقبال رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونوابه كل في اختصاصه للمواطنين الكرام والمراجعين في مبنى الرئاسة الكائن في ضاحية مبارك العبدلله الجابر الصباح (غرب مشرف) يومي الإثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا وذلك لحل اي مشاكل أو عقبات أو تظلمات تواجههم في انجاز معاملاتهم والخدمات المقدمة لهم.