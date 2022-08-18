قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية أن اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لشكر إنجازات الكويت الإنسانية الكبيرة التي أسهمت في تقديم التنمية الشاملة للمجتمعات، وتحقيق الاستدامة في العمل الخيري؛للارتقاء بحياة الإنسان، وتوفير سبل العيش الكريم، والحياة التي تليق بفئات المحتاجين في الدول والمجتمعات الفقيرة؛ حيث تعتبر الكويت سباقة ورائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في عمل الخير وصناعة الحياة الكريمة عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المحتاجين في كل مكان.

وأضاف الشايع بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أنه لابد من الإشادة بدور العاملين في المجال الإنساني وإبرازدورهم وجهودهم في ظل ما تقدمه الكويت من ريادة في العمل الخيري أكدت بجدارة استحقاقها أن تكون مركزاً إنسانياً عالمياً، معرباً عن فخره واعتزازه بالمواقف الانسانية النبيلة للقيادة السامية والعاملين في هذا الحقل الخيري وهذا الشعب الكريم، الذي جبل على فعل الخير؛ حتى امتدت أياديه البيضاء فشملت كل مكان في أنحاء المعمورة.

وأوضح أن "الصفا الإنسانية" لم ولن تتوانى عن تقديم الدعم والعون لإغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين، مبيناً أن الإنجازات النوعية التي حققتها الجمعية لهي خير شاهد على ريادة العمل الخيري الكويتي، فقد أسفرت عن مشاريع كبرى متميزة على الصعيد المحلي والعالمي.

وتقدم الشايع بالشكر لجميع العاملين في المؤسسات الخيرية، وكل من يقدم الخير ويساهم في رفع المعاناة عن المحتاجين، مؤكداً أن العمل الإنساني وسام فخر على صدور جميع العاملين في هذا الميدان ، داعياً الله جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء .