أكدت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو تذكرة سنوية للعمل على ضرورة تخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة، وملايين الأسر التي فقدت عائلها، فالاحتفال بهذا اليوم يُعدُّ دعوة لبناء المجتمعات الإنسانية الفقيرة، والتصدي لتداعيات الكوارث والنكبات.



قال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة المحتاجين، مشيراً إلى أن هذا اليوم فرصة لنؤكد على أهمية ومدى التغيير الذي أحدثته نماء الخيرية في حياة الكثيرين في مناطق عملها، عبر عملها الميداني داخل وخارج الكويت.



وأشار العتيبي إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لاستذكار كل العطاءات التي عززت العمل الإنساني وقدمت الغالي والثمين في سبيل إسعاد الآخرين في الكويت والعالم، مبيناً أن عطاءات الكويت الانسانية كبيرة وأياديها الخيرة في بناء الإنسان والتنمية ودعم البحث العلمي والاستثمار البشري والمساعدات الإغاثية وصلت الى العديد من المجتمعات البشرية.



وأوضح العتيبي أن دول العالم تحتاج اليوم إلى المزيد من الجهود الإنسانية المنسقة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تطال بتأثيراتها كثيراً من المجتمعات، مشدداً على أهمية تنمية الوعي بالدور الانساني للعاملين في هذا الحقل وابراز دورهم ومخاطرتهم بحياتهم الإغاثات اللازمة.



وشدد العتيبي على أهمية تنمية الوعي بالدور الانساني للعاملين في هذا الحقل وإبراز دورهم ومخاطرتهم بحياتهم لتقديم الإغاثات اللازمة، لافتا إلى أن الكويت حكومة وشعبا تتميز بوجهها الانساني التنموي الداعم لضحايا النكبات والكوارث والصراعات، معربا عن فخره واعتزازه بالمواقف الإنسانية النبيلة للقيادة السياسية في الكويت ودعمها لجهود المنظمات الانسانية الدولية والوكالات الأممية المتخصصة في هذا الشأن.



وقال العتيبي أن تاريخ الكويت عريق في العمل الإنساني على مستوى المؤسسات الرسمية والشعبية، ولا أدل على ذلك من اختيار الكويت مركزا للعمل الانساني الدولي، مبينا وأوضح الع أن نماء الخيرية لم ولن تتوانى عن تقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز والحاجات والمحتاجين والمنكوبين، مبينا أن إنجازات نماء الخيرية داخل وخارج الكويت، تعد خير دليل وشاهد على تحقيق الريادة بين المؤسسات واللجان الخيرية في الكويت.



وتقدم العتيبي بالشكر إلى العاملين في مجال العمل الإنساني في الكويت وفي جمعية الإصلاح الاجتماعي ونماء الخيرية بمناسبة هذا اليوم على ما يبذلوه من عطاء في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.