يعود الفنان أحمد عيد إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم جديد يحمل عنوان "الشيطان شاطر"، وذلك بعد آخر أعماله السينمائية "خلاويص"، الذي قدمه 2018.

ويواصل أحمد عيد حاليا جلسات العمل مع السيناريست لؤي السيد لوضع اللمسات النهائية على القصة التي تدور في إطار كوميدي، قبل الاتفاق على موعد بدء التصوير، ويتوقع أن يكون منتصف سبتمبر المقبل بعد الاستقرار على بقية فريق العمل والتعاقد مع الأبطال المرشحين.وغ

اب أحمد عيد عن السينما منذ فيلم "خلاويص" الذي تدور أحداثه حول الطفل علي حسن أثناء باللعب في المنزل مع جده، حيث يتم إلقاء القبض عليه نتيجة تشابه اسمه مع اسم أحد المتهمين، ويخوض والده طوال أحداث الفيلم رحلة إثبات براءة نجله الطفل في إطار كوميدي، والفيلم تأليف لؤي السيد، وتشارك في بطولته أيتن عامر.