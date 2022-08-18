أعلنت السعودية اكتشاف بقايا 17 "فهدا صيادا" المنقرض منذ 50 سنة شمال المملكة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انه تم العثور على جثث 17 فهداً صياداً في أحد الدحول في شمال المملكة منها مومياوات محتفظة بجميع تفاصيلها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المركز أهمية هذا الكشف لأنه يوفر عينات نادرة جدًا للفهد الصياد الذي كان منتشرًا في الجزيرة العربية بعد سلسلة من المتابعات والبحث والتحري من خبراء المركز ضمن برنامج المركز لفحص الكهوف والدحول للتعرف على التنوع الأحيائي في بيئاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد علي قربان إن الفهد الصياد من الأنواع المنقرضة تمامًا في الجزيرة العربية منذ أكثر من 50 عامًا وعيناته المحفوظة في المتاحف أو مراكز الأبحاث شديدة الندرة، لافتا الى أن هذه العينات المكتشفة هي الدليل المادي الوحيد على تواجده في المملكة.

وأوضح أن أهمية العينات تأتي من أنها أول دليل قطعي على انتشاره في الجزيرة العربية، وتدل على أنه كان ينتشر في مجموعات في شمال المملكة، وأضاف أن الكشف يتيح للأجيال الحالية فرصة رؤية هذا الكائن والوقوف على بقايا واضحة له.

وأضاف أن الكشف يقدم معلومات غزيرة وذات قيمة عظيمة في برنامج الإكثار وإعادة التوطين ويصحح كثير من المعلومات غير المؤكدة، وسيؤثر إيجابًا على الأبحاث المتعلقة بالحياة الفطرية مستقبلاً، ويرفع سقف الطموح لدى الباحثين لإيجاد مزيد من الدلائل في هذا المجال.