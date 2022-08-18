أتاحت المملكة المتحدة أراض يتم عزلها عادة لحماية الحياة البرية والبيئة الريفية لترعى فيها الماشية في ظل استمرار الجفاف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .



وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية اليوم أن المزارعين يمكنهم ترك ماشيتهم ترعى في أراض إضافية للتغلب على النقص في العلف ومحاصيله.



وتسعى صناعة الأعلاف جاهدة لإيجاد مصدر لعلف الحيوانات بعدما شهد شهر تموز/ يوليو أكبر مستوى للجفاف منذ 87 عاما.



يشار إلى أن حقول الذرة والمراعي تجف عبر أوروبا، وتلجأ بعض مزارع الماشية إلى استخدام احتياطي العلف المخصص للشتاء خلال ذروة الصيف.