قدمت فرقة "لونا بودار" الهندية رقصتها الشهيرة "الكاتاك" الكلاسيكية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

ووفق بيان للهيئة العامة لقصور الثقافة ، قدمت الفرقة ايضا باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية بأداء كلاسيكي متميز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت الهيئة إن ذلك جاء على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وفي إطار التبادل الثقافي بين مصر والهند.

جاء ذلك بحضور عصام مندي مدير العلاقات الثقافية بالسفارة الهندية، السيد مينا المستشار الثقافي لسفارة الهند، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، مدير عام قياس الرأي.