قالت لجنة التجارة ببلدية شانغهاي إن المدينة ستصدر للمرة الأولى قسائم إلكترونية لتعزيز الاستهلاك، حيث ستستمر هذه الحملة من أواخر أغسطس الجاري إلى أواخر نوفمبر القادم.

وقالت اللجنة إن برنامج القسائم، الذي يبلغ إجمالي قيمته مليار يوان (حوالي 147.4 مليون دولار أمريكي)، سيتم إطلاقه على ثلاث دفعات على مدار فترة الأشهر الثلاثة.

ويمكن للمستهلكين في شانغهاي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر التقدم بطلب للحصول على القسائم، والتي يمكن استخدامها عبر شبكة الإنترنت أو خارجها لتناول الطعام أو شراء سلع البيع بالتجزئة أو الاستهلاك الثقافي والسياحي.

وبالإضافة إلى هذه الإعانات الحكومية، شجعت السلطات أيضا منصات التجارة الإلكترونية والشركات على تقديم المزيد من العروض الترويجية والخصومات لتعزيز تأثير هذه السياسة.

واتخذت شانغهاي في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك. وبعد تنفيذ تدابير لتعزيز شراء السيارات، ستطرح السلطات المحلية تدابير لتحفيز شراء الأجهزة المنزلية.