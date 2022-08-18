قالت مؤسسة الفضاء الروسية روسكوزموس إن رائدي فضاء روسيين أنهيا مهمة سيرهما في الفضاء قبل الموعد المقرر يوم الأربعاء نتيجة تعرض أحدهما لمشكلة في بطارية ببدلة الفضاء التي كان يرتديها.

وأغلق رائدا الفضاء أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف، أعضاء البعثة طويلة المدى رقم 67 إلى محطة الفضاء الدولية، فتحة الخروج من وحدة البحث الصغيرة "بويسك" في الساعة 20:54 بتوقيت موسكو (1754 بتوقيت غرينتش)، وأنهيا سيرهما في الفضاء بعد 4 ساعات ودقيقة واحدة.

ووفقا للخطة، كان يجب أن يستمر العمل على ظهر محطة الفضاء الدولية لمدة 6 ساعات و44 دقيقة.

وقالت روسكوزموس في بيان إنه بسبب انخفاض جهد البطارية في بدلة الفضاء، عاد ارتيمييف إلى داخل وحدة "بويسك" وربط بدلة الفضاء بمصدر الطاقة الموجود، وعاد ماتفيف أيضا بأمان إلى داخل المحطة.

وخلال عملية السير في الفضاء واصل رائدا الفضاء التحضير لعمل الذراع الروبوتية الأوروبية حيث قاما بتركيب كاميرتين على كوع الذراع وفكا حلقة الإطلاق منها.

وقالت روسكوزموس "رائدا الفضاء بصحة جيدة. وسيتم إكمال العمل الجاري في عمليات السير القادمة في الفضاء".