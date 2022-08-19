أعلن بنك وربة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية عن 10 فائزين في حملته الصيفية عن شهر أغسطس، وهي الحملة الفريدة من نوعها والتي تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداء من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير العديد من المزايا لعملاء البنك، لاسيما مع موسم السفر خلال موسم الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات شهرية لعشرة فائزين شهريا، أي بإجمالي 30 فائزا طوال فترة الصيف.



وبالنسبة للفائزين الـ 10 جاءت أسماؤهم كالتالي: طارق جمال السيد يحيى والذي فاز بـ 50.000 ميل، ومحمد بندر الشيخ عيد المطيري والذي فاز بـ 30.000 ميل، ومحمد أسعد فؤاد الزربا والذي فاز بـ 20.000 ميل.



بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بـ 10.000 ميل لكل شخص وهم كالتالي: عبدالله عبدالرحمن عبدالله الحبيب، حمد عبدالله ملا أحمد على الملا، صقر فهيد سعد صقر العجمي، بدر سعيد عبدالله علي، أحمد مرزوق محمد السحيب، رشا مشاري خالد الزيد الخالد، عبدالعزيز معضد سعد العجمي.



وفي هذا الصدد، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع في بنك وربة إن البنك يسعى دائما لتوفير كل سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم. وأضاف الشعيل أن الحملة مقسمة إلى 3 أقسام، يبدأ القسم الأول من تاريخ 15 يونيو حتى 15 يوليو، والثاني من 15 يوليو حتى 15 أغسطس، والقسم الثالث من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويفوز عن كل قسم 10 أشخاص بإجمالي 30 شخصا خلال الحملة، حيث يحصل الأول على 50.000 ميل سفر مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية، بينما يحصل الثاني على 30.000 ميل، والثالث على 20.000 ميل، ويحصل الفائزون كذلك من الرابع حتى العاشر على 10.000 ميل، وذلك بمعدل شهري. وأوضح أن الفائزين يمكنهم الحصول على تلك الأميال التي ستمكنهم من الحصول على رحلة الذهاب والإياب من الكويت إلى إحدى الوجهات الإقليمية والعالمية التي تبدأ من دبي بتكلفة 15.000 ميل فقط على الدرجة السياحية، و30.000 ميل على درجة رجال الأعمال و45.000 ميل على الدرجة الأولى وغيرها من دول العالم، وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.