وقّعــــت STARZPLAY، المصنفة باستمرار ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة مع «فيرجن موبايل الكويت» لتزويد عشاق المحتوى الترفيهي بوصول يسير وسهل إلى المحتوى المميز والأعمال الشهيرة عبر منصتها.



وفي إطار الشراكة، يحصل عملاء «فيرجن موبايل الكويت» على اشتراك مجاني في STARZPLAY عند اختيارهم لباقات الهواتف المتحركة الشهرية أو نصف السنوية أو السنوية والمقدمة من «فيرجن موبايل الكويت» وتتراوح أسعارها بين 7 دنانير إلى 19 دينارا، ليتمكنوا من الاستمتاع بخيارات واسعة من البرامج والمحتوى العائلي وأفلام هوليوود والمسلسلات والأفلام العربية إلى جانب خيارات متنوعة أخرى من أفضل أنواع المحتوى الترفيهي. وتعتبر STARZPLAY أحد أوائل شركاء «فيرجن موبايل الكويت» في الكويت، حيث تقدم الاشتراك في منصتها مجانا مع باقات الهواتف المتحركة ليستمتع عملاؤها بمزايا القيمة المضافة.



وفي هذا السياق، قالت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس قسم المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY: «وضعنا منذ نشأتنا تركيزا كبيرا على تعزيز علاقاتنا مع شركات الاتصالات. فهدفنا يتمثل في وضع أفضل أنواع المحتوى الترفيهي والسينمائي في متناول المشتركين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك فإن الشراكة مع شركات الاتصالات في هذه المنطقة يمنحنا فرصة ثمينة للوصول إلى جمهور جديد مع تقديم محفظة متنوعة من الأفلام الشهيرة والمسلسلات المفضلة. وتسعدنا الشراكة الجديدة مع «فيرجن موبايل الكويت» ليتمكن عملاء الشركة من الوصول إلى المحتوى عبر منصتنا بكل سهولة. ولا شك أن «فيرجن موبايل الكويت» تمثل شريكا مرموقا بالنسبة لنا في المنطقة، ونتطلع قدما لتعزيز علاقتنا بها لتغطية شبكتها الواسعة بالكامل».



من جانبه، قال بينويت جانين الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن موبايل الكويت»: «نلتزم باستكشاف الفرص القيمة التي تساعدنا في الارتقاء بتجربة عملائنا. وتؤكد شراكتنا المستمرة مع STARZPLAY على التزامنا الجاد بتقديم تجربة متميزة وفوائد إضافية لعملائنا، لذلك يسرنا توسيع شراكتنا مع المنصة في الكويت. ويمكن الآن للمشتركين في باقات الهواتف المتحركة الشهرية أو نصف السنوية أو السنوية، الوصول بكل سهولة إلى المحتوى المقدم عبر STARZPLAY دون أي تكلفة إضافية».