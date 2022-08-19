صدرت أمس بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 8.9% مقارنة بـ 8.6% في يونيو.



وتأتي هذه الأرقام بعد أن توقع مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة في سبتمبر، بهدف خفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.



وأكدت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي Isabel Schnabel أن سعر الفائدة سيتم رفعه في سبتمبر ما بين 25 نقطة و50 نقطة أساس، مشيرة إلى أن التضخم سيواصل ارتفاعه على المدى القصير.



بدوره، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي Martins Kazaks إلى أن البنك قد خفض برامج الدعم ورفع سعر الفائدة، كما سيواصل زيادتها لخفض معدل التضخم.