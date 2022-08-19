صعدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع بيانات قوية لاستهلاك الوقود في الولايات المتحدة والانخفاضات المتوقعة في الإمدادات الروسية في أواخر العام، مما عوض مخاوف من احتمال حدوث ركود وشيك في الأفق قد يقوض الطلب.



وخلال جلسة التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.5% إلى 95.08 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.15 دولار أو 1.3% إلى 89.26 دولارا للبرميل، وزادت الأسعار أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة، على الرغم من انخفاض خام برنت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.



وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف بشأن ركود محتمل قد يضر بالطلب على الطاقة.



وقفز تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، مما زاد الضغط على الأسر.



وظل إنتاج التكرير في الصين ضعيفا في يوليو، حيث أدى الإغلاق الصارم بسبب تفشي فيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.



وفي المقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) انخفاض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 7.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مقابل توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل.



ويحذر المحللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحرا بدءا من ديسمبر، وعلى واردات المنتجات البترولية في أوائل العام المقبل قد يؤدي إلى تضييق الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار.