Three Thousand Years of Longing



تكتشف باحثة منعزلة في رحلتها إلى إسطنبول وجود جني قادر على تحقيق ثلاث أمنيات لها مقابل حريته، فتسعى للحصول على الحب في مقابل ذلك. الفيلم من إخراج جورج ميلر، بطولة تيلدا سوينتون، إدريس إلبا، كان غولدر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 1 المقبل.



Don’t Worry Darling



في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، يركز العمل على قصة ربة منزل تعيسة تعيش في الخمسينيات من القرن الماضي، وحياتها الزوجية التي تؤدي الى العديد من الأحداث المروعة. الفيلم من إخراج أوليفيا وايلد، بطولة أوليفيا وايلد، فلورنس بيو، كريس باين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 22 المقبل.



See How They Run



تدور أحداث الفيلم حول منتج أفلام هوليوودي يسعى الى تحويل مسرحية إلى فيلم، ولكن حين يتعرض أعضاء العمل للقتل، يتم تكليف كل من المحقق (ستوبارد) والمحقق (كونستابل ستاكر) بحل القضايا. الفيلم من إخراج توم جورج، بطولة سام روكويل، أدريان برودي، هاريس ديكنسون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 8 المقبل.