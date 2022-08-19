سيمدد نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس عقده لعامين إضافيين أحدهما اختياري، مع نادي لوس أنجيليس ليكرز ليبقى حتى نهاية موسم 2024-2025، وفق ما أفاد موقعا «إي أس بي أن» و«ذي أتلتيك». وأوضح الصحافي الرياضي لدى «إي أس بي أن» أدريان فويناروفسكي نقلا عن وكيل اللاعب ريتش بول، أن نجم الدوري الأميركي للمحترفين البالغ 37 عاما «وافق على تمديد العقد لمدة عامين بقيمة 97.1 مليون دولار، بما في ذلك خيار لموسم 2024-2025».



وكان لدى جيمس، بطل «أن بي إيه» مع ليكرز في العام 2020، عام واحد في عقده مع نادي منطقة كاليفورنيا، وسيتقاضى عنها 44.5 مليون دولار.