بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر لسياسة الباب المفتوح، أعلنت قوة الإطفاء العام عن استقبال رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونوابه - كل في اختصاصه - للمواطنين والمراجعين في مبنى الرئاسة الكائن في ضاحية مبارك العبدلله الجابر الصباح (غرب مشرف) يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لحل أي مشاكل أو عقبات أو تظلمات تواجههم في انجاز معاملاتهم والخدمات المقدمة لهم.