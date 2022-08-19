وجه المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، إدارة مكتبه مع فريق العمل المختص والمتمثلة في م.علي عيسى وبدر الغريب وم.جمايل الجطيلي ووضحة المنيس، بضرورة تكثيف الجهود ومناقشة الظواهر السلبية التي تؤثر على الشباب ومدى خطورتها على المجتمع ومن أهمها آفة المخدرات، حيث تم عرض بعض المعلومات من قبل أعضاء مجلس إدارة جمعية بشائر الخير د.عبدالحميد البلالي، ومنصور الخشتي، وسعيد توفيقي، عن دور الجمعية في خدمة المجتمع ونشاطاتها المختلفة في مجال التصدي لظاهرة المخدرات ومعالجة مدمني المخدرات وتوعية المجتمع بمخاطرها.

وأشاد الحمود بالدور الأخلاقي والاجتماعي الذي تقوم به الجمعية والأسرة في مكافحة المخدرات، مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة الوطن والمواطنين وضرورة تكاتف الجهود من أجل القضاء على تلك الظاهرة السلبية التي تستهدف الشباب.