أكدت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو تذكرة سنوية للعمل على ضرورة تخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة، وملايين الأسر التي فقدت عائلها، فالاحتفال بهذا اليوم يعد دعوة لبناء المجتمعات الإنسانية الفقيرة، والتصدي لتداعيات الكوارث والنكبات.



وقال الرئيس التنفيذي لـ«نماء» سعد العتيبي إن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة المحتاجين، مشيرا إلى أن هذا اليوم فرصة لنؤكد على أهمية ومدى التغيير الذي أحدثته نماء الخيرية في حياة الكثيرين عبر عملها الميداني داخل الكويت وخارجها.



وأشار العتيبي إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لاستذكار كل العطاءات التي عززت العمل الإنساني وقدمت الغالي والثمين في سبيل إسعاد الآخرين في الكويت والعالم، فعطاءات الكويت الإنسانية كبيرة وأياديها الخيرة في بناء الإنسان والتنمية ودعم البحث العلمي والاستثمار البشري والمساعدات الإغاثية وصلت للعديد من المجتمعات البشرية.



وشكر العتيبي العاملين في مجال العمل الإنساني في الكويت وفي جمعية الإصلاح ونماء بمناسبة هذا اليوم على ما يبذلونه من عطاء في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.