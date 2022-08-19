أسامة أبو السعود



تؤكد وزارة الأوقاف أنها تقدمت بطلب زيادة عدد المستعان بخدماتهم في الوظائف الدينية من الكويتيين وغير الكويتيين إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على ما تشهده الكويت من توسع عمراني على كافة الأصعدة، ومن ذلك زيادة عدد المساجد في المناطق الجديدة وغيرها، ويقابل ذلك وجود استقالات وإنهاء خدمات بسبب الوفاة وغيرها من الأسباب لاسيما تداعيات جائحة «كورونا».



وأضافت الوزارة في بيان، تلقت «الأنباء» نسخة منه، وتم طلب زيادة عدد غير الكويتيين لسد الحاجة في مساجد المناطق النائية وغير المرغوب العمل فيها من الكويتيين مثل مساجد المراكز الحدودية والمزارع والشاليهات وذلك لبعدها عن المناطق العمرانية.



وأكدت أن عدد الأئمة والمؤذنين يتناسب مع عدد المساجد في الوقت الحالي دون النظر إلى التوسع العمراني للبلاد.



وقد ردت الوزارة على ديوان المحاسبة وأرفقت عدد المساجد وعدد الأئمة والمؤذنين، حيث بنى ديوان المحاسبة ملاحظته على إحصائيات سابقة.



وأكدت الوزارة حرصها على توفير المساجد في جميع مناطق الكويت وتهيئتها للمصلين بما في ذلك توفير العدد الكافي من الأئمة والمؤذنين في جميع المساجد.