أشاد رئيس العلماء ومفتي عام البوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش بالدور الخيري الكبير الذي تقوم به الكويت في بلاده وفي مختلف دول العالم.



وقال كافازوفيتش بمناسبة زيارته لسفارتنا في سراييفو ان الكويت سباقة دائما في دعم المستضعفين والمحتاجين اينما وجدوا مما يؤكد على دورها الانساني العظيم.



ومن جهته، اكد المستشار والقائم بالأعمال بسفارتنا في سراييفو حمد بن عيدان في اتصال هاتفي مع (كونا) ان الجهود الكويتية الخيرية المتنوعة تنبع من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والقيادة السياسية استكمالا لمسيرة كويت العطاء.



وأشار المستشار بن عيدان الى انه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل الخيري والإنساني في البوسنة والهرسك مؤكدا ان المسؤولين في البوسنة والهرسك يقدرون بشكل كبير الدور الانساني الذي تؤديه الكويت بمختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية في مساعدة الشعب البوسني.