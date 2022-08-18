فاجأ محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إحدى مشجعات الريدز بزيارة إلى منزلها، وذلك بعد نهاية التدريبات صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد الإثنين المقبل.

وأنهى محمد صلاح التدريبات وذهب رفقة زميله في الفريق كوستاس تسيميكاس إلى إحدى المشجعات للريدز في منزلها والتي تعتبر النجم المصري أيقونتها المفضلة.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقطع فيديو لصلاح وتسيميكاس أمام منزل السيدة المسنة التي رحبت بثنائي ليفربول، وعلق عليها: «زيارة خاصة من صلاح وكوستاس».

ورغم الحالة غير المستقرة التي مر بها ليفربول في أول جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن صلاح وتسيميكاس قاما بزيارة سريعة لإحدى معجبات الريدز.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد الإثنين المقبل، على ملعب ستامفوردبيردج، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر ليفربول بحالة من تذبذب المستوى بعد التعادل في أول جولتين بالبريميرليج أمام فولهام بنتيجة 2-2، وكريستال بالاس بهدف لكل فريق.