في إحدى ليالي يونيو وتحت ثريات مقر البعثة الروسية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حضر عشرات من السفراء لدى المنظمة الدولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا حفل استقبال للاحتفال باليوم الوطني لروسيا، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على غزو قواتها لجارتها أوكرانيا.



وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للضيوف «نشكركم جميعا على دعمكم وموقفكم النابع عن مبادئ ضد ما يسمى بالحملة الصليبية على روسيا»، وذلك بعد اتهام دول لم يسمها بمحاولة «إلغاء» روسيا وثقافتها.



وحشد السفراء أوضح الصعوبات التي تواجه الديبلوماسيين الغربيين في محاولة الحفاظ على التصميم الدولي لعزل روسيا ديبلوماسيا بعد موجة استنكار أولية من الأمم المتحدة لمهاجمتها أوكرانيا.



وخوفا من الإحباط والقلق بين بعض البلدان من أن الحرب تستحوذ على كثير من الاهتمام العالمي بعد مرور ستة أشهر تقريبا على بدايتها مع عدم وجود احتمال أن تتمكن الأمم المتحدة من وضع حد لها، يعترف الديبلوماسيون الغربيون بأن قدراتهم محدودة في كيفية استهداف روسيا بشكل أكبر من مجرد عقد اجتماعات.



وقال ريتشارد جوان مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية المستقلة «مع استمرار الحرب، أصبح من الصعب إيجاد طرق ذات معنى لمعاقبة روسيا».



وأشار ديبلوماسيون ومراقبون إلى أنه في بعض الحالات، تنأى الدول الغربية بنفسها عن بعض التحركات المحددة خوفا من الدعم الضعيف، إذ يشير ارتفاع حالات الامتناع عن التصويت إلى تنامي عدم الرغبة في معارضة موسكو علنا.



وقال ديبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي بحث خطة في يونيو لتعيين خبير أممي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، لكنه جمد الفكرة بسبب مخاوف من أن يعارضها ما يقرب من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 دولة في جنيڤ.



وقال أولاف فينتسك، مدير مكتب جنيڤ في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، «الدول تتساءل.. هل من الحكمة حقا أن تكون من بين أولئك الذين هزموا روسيا».

٭ أزياء وشوكولاتة



تقول البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيڤ إن الدول الغربية «تعلم جيدا أنه من المستحيل عزل روسيا لأنها قوة عالمية».



ولم تمتد العزلة الديبلوماسية لتشمل اقتراعا سريا في جنيڤ لاختيار أفضل «زي وطني» في حفل استقبال في يونيو. وفازت ديبلوماسية روسية وأظهر مقطع ڤيديو لها حصولها على صندوق من الشوكولاتة. وقد انسحب الوفد الأوكراني.



وبصفتها إحدى الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، يمكن لروسيا أن تحمي نفسها من إجراءات جوهرية مثل العقوبات، لكنها شنت أيضا حملة لإضعاف الدعم للتحركات الديبلوماسية الغربية في أماكن أخرى.



وقبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة في أبريل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، حذرت موسكو الدول من أن التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر «غير ودي» مع ما يترتب على ذلك من عواقب على العلاقات بينها وبين تلك الدول.



ونجحت الخطوة التي قادتها الولايات المتحدة، إذ حصلت على 93 صوتا مؤيدا، مقابل 24 صوتا وامتناع 58 عن التصويت.



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا تمكنت من التأثير على بعض الدول عن طريق «رواية خاطئة» مفادها أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية التي أذكتها الحرب التي شنتها موسكو، لكنها قالت إن ذلك لم يترجم إلى دعم أكبر لروسيا.



وأضافت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في يوليو «امتنعت أكثر من 17 دولة أفريقية عن التصويت خوفا من تكتيكات الترويع الروسية ضدها. لذلك علينا أن ندرك ذلك».

٭ خطوط حمراء



خلال أسبوع من الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، صوت نحو ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة لصالح توبيخ روسيا ومطالبتها بسحب قواتها. وبعد ثلاثة أسابيع، أدانت مرة أخرى روسيا بأغلبية ساحقة لتسببها في أوضاع إنسانية «مزرية».



وقال ديبلوماسي آسيوي كبير، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن «الدعم سيتضاءل لأن قرارات شهر مارس تمثل نقطة بارزة، وليست هناك أي رغبة في اتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يجر تجاوز الخطوط الحمراء».



ويرى بعض الدبلوماسيين أن مثل هذه الخطوط الحمراء يمكن أن تكون هجوما بأسلحة نووية أو كيميائية أو قتلى مدنيين على نطاق واسع أو ضم الأراضي الأوكرانية.



وحققت الدول الغربية نجاحا في التركيز على انتخابات الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وللمرة الأولى منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 1946 تفشل روسيا في الفوز بإعادة انتخابها لعضوية المجلس في أبريل، كما فشلت في شغل مقاعد في هيئات أخرى.



إلا أنه وفي منظمة الصحة العالمية في مايو لم تشارك نحو 30 دولة، نصفها من أفريقيا، في تصويت على قرار يتعلق بأوكرانيا.



وقال ديبلوماسي أفريقي كبير، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته «الأكثر إثارة للحيرة بالنسبة لنا هو فكرة أن صراعا كهذا يتم تشجيعه في الأساس على أن يستمر لأجل غير مسمى»، مشيرا إلى إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا وعدم وجود محادثات حقيقية لإنهاء الصراع سلميا.



وناشدت أوكرانيا طرد روسيا من الأمم المتحدة، لكن اتخاذ خطوة غير مسبوقة كهذه يتطلب توصية من مجلس الأمن، وهو ما يمكن لروسيا أن تعرقله بالفيتو، كما انه يحتاج تصويتا في الجمعية العامة.



وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في إلغاء أوراق اعتماد ممثلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن ذلك سيحتاج إلى دعم من الأغلبية على الأقل في الجمعية العامة.