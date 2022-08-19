مع تعذر الوصول إلى تسوية للأزمة السياسية بالسودان، يطرح بين الحين والآخر دعوات متواترة لانتخابات مبكرة كأخر حل للأزمة المتطاولة.



ولكن تلك الدعوات للانتخابات المبكرة تثير انقساما بين مكونات عدة، وتضيف تعقيدا جديدا للوضع المعقد أصلا.



فبينما يرى مؤيدو الدعوة للانتخابات أنها وسيلة مناسبة لإنهاء الأزمة السياسية، يرى المعارضون لها بأنها مجرد «مناورة سياسية».



وقال المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة لوكالة أنباء (شينخوا) انه «من الصعب الوصول إلى تسوية سياسية تتوافق حولها جميع الأطراف، ولابد من حل للأزمة وقد تكون الانتخابات المبكرة حلا مناسبا».



وأضاف «يتمترس كل طرف حول موقفه، وتعاني البلاد من فراغ دستوري، وإطالة أمد الأزمة ليس في مصلحة أي طرف ولها عواقب وخيمة، ولذلك أرى أن الانتخابات المبكرة قد تكون خيارا مقبولا وعادلا».



وتابع «الانتخابات المبكرة أداة ديموقراطية يتم اللجوء إليها عندما تفشل الأطراف في التوافق حول رؤية سياسية».



ولكن المحلل السياسي السوداني عبد الخالق محجوب يرى أن الدعوة لانتخابات مبكرة مجرد «مناورة سياسية» من قبل المؤسسة العسكرية التي تتولى زمام الحكم في السودان.



وقال محجوب في تصريح خاص لوكالة (شينخوا) «في ظل الظروف الراهنة لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية».



وأضاف «أرى أن التلويح بالانتخابات مجرد تكتيك ومناورة سياسية من قبل المؤسسة العسكرية».



وشدد على أن تنظيم الانتخابات يستوجب إجراءات معقدة، وقال «تحتاج الانتخابات إلى توفير مطلوبات دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية وقيام مفوضية مستقلة وإجراء إحصاء إسكاني».



وأضاف «إذا لم يتم توفير تلك المطلوبات فستكون انتخابات مشوهة وغير مطابقة للمعايير الدولية ولن تتسم بالشفافية والنزاهة لغياب التوافق السياسي».



وأكد محجوب على أهمية اتفاق أطراف الأزمة السياسية بالبلاد على آلية لإدارة الفترة الانتقالية قبل الوصول إلى الانتخابات العامة.



وترفض قوى سياسية رئيسية في السودان خيار الانتخابات المبكرة، بينما لا تستبعد المؤسسة العسكرية الحاكمة وداعمون لها فكرة اللجوء لخيار الانتخابات كمخرج من الأزمة الحالية.



وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير - وهو التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير- معارضته الصريحة لدعوة الانتخابات المبكرة.



وفي اكثر من مناسبة، لوح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو رئيس مجلس السيادة بالسودان، بخيار الانتخابات المبكرة إذا فشلت القوى السياسية في التوافق على رؤية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.