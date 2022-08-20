زادت 78.5 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2022

طارق عرابي



حققت صادرات الكويت غير النفطية قفزة كبيرة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، حيث زادت 60% بما قيمته 78.5 مليون دينار لتبلغ نحو 209.1 ملايين دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2022، مقارنة بـ 130.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.



وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع تلك الصادرات يعود إلى الطلب الكبير على المنتجات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما قيمته 143.9 مليون دينار في 2022، مقارنة بـ85.2 مليونا في 2021، في حين انخفضت الصادرات الكويتية إلى القارة الأوروبية والأميركيتين على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من تلك الدول.



وأوصت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تنويع الصادرات وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والأفريقية، وكذلك الاميركيتين، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات قادرة على المنافسة عالميا، بدليل اعتماد الكثير من الدول الخليجية والعربية على هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة.



يشار إلى أن الصادرات الكويتية إلى الدول العربية حققت هي الأخرى قفزة كبيرة بلغت 49.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الاولى من العام 2022 مقارنة بـ 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.