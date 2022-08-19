عطل إضراب للعاملين بمترو انفاق لندن الحركة عبر العاصمة البريطانية.



وأفاد موقع "ترانسبورت فور لندن" الإلكتروني بأنه تم تعليق الخدمة في غالبية خطوط المترو، فيما استمر عمل عدد محدود من القطارات.



ويأتي اضراب عمال اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري والبري احتجاجا على عدة مسائل من بينها الوظائف والمعاشات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".



وطلبت هيئة "ترانسبورت فور لندن" المسؤولة عن تشغيل المترو من الركاب تجنب السفر إن أمكنهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتضررت صناعة السكة الحديدية البريطانية بصورة خاصة جراء التوترات العمالية بينما أثار التضخم المتزايد مطالب بزيادة الأجور، حتى رغم ضغط الحكومة على الشركات من أجل تحديث خدماتها وخفض التكاليف لمراعاة الانخفاض في حركة التنقل بعد أزمة فيروس كورونا.



وشهدت خدمات الحافلات تعطلا في غرب لندن وجنوب غربها وأجزاء من مقاطعة سري بسبب تنظيم السائقين من أعضاء اتحاد "يونايت" العمالي إضراب يومي الجمعة والسبت.



وتأثر 63 خط حافلات بسبب الإضراب.



وبدأت خدمات القطارات الأساسية العمل بعد موعدها الطبيعي اليوم الجمعة ضمن تداعيات إضراب عمال اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري والبري على شركة السكك الحديدية وخدمات القطارات عبر البلاد.



وسيعمل اليوم إجمالي 70 % فقط من الخدمات.



وسيقلل إضراب غدا السبت مستوى الخدمة إلى 20 %.