كشفت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث أن مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022" بلغت مليونين و450 ألف تذكرة، قبل نحو ثلاثة أشهر على انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.



وذكرت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة بحيث تصدر قائمة الأكثر حصولا على تذاكر كأس العالم، المشجعون من قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسعودية والمكسيك والإمارات وفرنسا والأرجنتين والبرازيل وألمانيا.



وأضاف البيان نقلا عن الموقع الرسمي للفيفا أنه خلال فترة المبيعات الأخيرة التي امتدت بين 5 يوليو الماضي و16 أغسطس الجاري وفق أسبقية الشراء، أي بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا، بيع ما مجموعه 520 ألفا و532 تذكرة من موقع الفيفا للتذاكر.



وأفاد بأن أكثر تلك التذاكر كان من أجل حضور مباريات دور المجموعات كمباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد أوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك.



وأشار إلى أن المشجعين المقيمين في كل من قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا تمكنوا من تصدر قوائم الانتظار الرقمية وتأمين أكبر عدد من التذاكر.



ونبه إلى أن الفيفا سيعلن عن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة في أواخر سبتمبر المقبل وفق أسبقية الشراء، حيث سيحصل المشجع على التذاكر مباشرة بعد دفع قيمتها، كما ستبدأ المبيعات في منافذ توزيع التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة التي تستمر حتى نهاية البطولة.



وينطلق المونديال في 20 نوفمبر المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في استاد البيت، قبل يوم مما كان مقررا في السابق وذلك بعدما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم (الخميس) الماضي تقديم موعد الانطلاق يوما واحدا، لضمان استمرار التقليد العريق المتمثل في تنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها فريق البلد المضيف أو حامل اللقب.



وتشهد البطولة 64 مباراة تستضيفها 8 استادات على مدار أيام المونديال فيما يسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر المقبل في استاد لوسيل، أكبر ملاعب المونديال، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.