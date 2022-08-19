نشرت الصين خطة عمل من 2022 إلى 2030 لدعم هدف خفض الكربون في البلاد من خلال تدابير علمية وتكنولوجية.



واقترحت خطة العمل، التي جمعتها تسع إدارات مركزية بما في ذلك وزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إجراءات الابتكار العلمي والتكنولوجي والتدابير الوقائية لدعم هدف بلوغ ذروتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وإجراء الاستعدادات البحثية لـ تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.



وتتضمن الخطة إجراءات محددة لتعزيز الاختراقات التكنولوجية والابتكار في تحويل الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، وإعادة هندسة العمليات الصناعية منخفضة الكربون وعديمة الكربون، والبناء والنقل منخفض الكربون، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السالبة وغير ثاني أكسيد الكربون، والتعاون العالمي، من بين أمور أخرى.



ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل، ستعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا على تعزيز نظام وآلية البحث العلمي، والتتبع الفني والمراقبة وحماية حقوق الملكية الفكرية للإنجازات التكنولوجية ذات الصلة