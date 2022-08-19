قال عالم أحياء منغولي إن عدد خيول برزيوالسكي المهددة بالانقراض في منغوليا تجاوز الألف.

وصرح تسوغت باتزايا، وهو عالم أحياء متخصص في خيول برزيوالسكي في منتزه خوستاي الوطني، لوكالة أنباء ((شينخوا))، بأنه "حاليا، هناك أكثر من ألف تاخي (الاسم المنغولي لخيول برزيوالسكي) في ثلاثة مواقع في منغوليا. وأكثر من 430 حصانا بريا في 45 قطيعا للتكاثر موجودا الآن في منتزهنا الوطني".

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ30 لإعادة نشر خيول برزيوالسكي في منغوليا.

ويعود برنامج إعادة نشر خيول برزيوالسكي في منغوليا إلى عام 1992 عندما تم جلب 20 إلى منتزه خوستاي الوطني ومنطقة جوبي الكبرى المحمية بشكل صارم في منغوليا من حدائق حيوان في أوروبا وأستراليا، وفقا لوزارة البيئة والسياحة.

وقبل إطلاق البرنامج، كان التسجيل الأخير لمشاهدة حصان برزيوالسكي في البرية في أواخر الستينيات من القرن الماضي في جنوب غرب منغوليا، وبعد ذلك لم يتم مشاهدة أية خيول أخرى في البرية، بحسب تقرير نشرته مجلة الرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحواض السمك في عام 2012.

ويُعتقد أن حصان برزيوالسكي هو آخر أنواع الخيول البرية المتبقية في العالم.