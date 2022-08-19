تعطلت خطوط السكك الحديدية في النمسا بعد يوم من هبوب عواصف مميتة في أنحاء أوروبا، ما تسبب في أضرار

واسعة النطاق.



ولم تعمل خطوط القطارات كالمعتاد في ولايتي كيرنتن وشتايرمارك النمساويتين، بعد أن هبت رياح وصلت سرعتها إلى 139 كيلومترا في الساعة مما أدى إلى تضرر أبراج كهرباء وانقطاع إمدادات الطاقة عن مئات الآلاف من المنازل، إلى جانب النقل بالسكك الحديدية.



وقالت هيئة السكك الحديدية النمساوية إنه تعين تحويل القطارات من فيينا إلى البندقية عبر زالتسبورج، بينما توقفت أيضا خطوط إقليمية.



ومع ذلك أُعيد فتح الطريق السريع "إيه 2" الجنوبي ، وذلك بعد إغلاقه بسبب تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في الأنفاق،

وفقا لمشغل الطريق السريع "أسفيناج".



ولقي طفلان حتفهما وأصيب نحو 12 شخصا بجروح بعضها خطيرة عندما سقطت أشجار في بحيرة كيرنتن في سانت أندرا.



وقال شاهد عيان لصحيفة "كلاينه تسايتونج" النمساوية: "لقد أصابتنا جميعا بشكل غير متوقع تماما"، مضيفا أن العواصف الشبيهة بالإعصار هبت على المستحمين على ضفاف البحيرة.



وقالت الشرطة إن ثلاث نساء لقين حتفهن إثر سقوط شجرة أثناء سيرهن في منطقة الألعاب في ولاية النمسا السفلى.

