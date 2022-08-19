أغلق متحف في مدينة نيويورك حكى قصة هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول من وجهة نظر المتضررين أبوابه بعد 16 عاما من افتتاحه وذلك بعد تراجع عدد الزوار.



وبعد إغلاق متحف التكريم ، أمضى متطوعون في تنظيم نقل عارضة فولاذية من مركز التجارة العالمي للتخزين، إضافة إلى قطع أخرى مثل معدات فرق الإنقاذ التي وصلت أولا إلى الموقع وأجزاء من الطائرتين اللتين اصطدمتا بالبرجين.



وقالت جينيفر آدامز ويب المؤسسة المشاركة للمتحف والرئيسة التنفيذية لجمعية عائلات 11 سبتمبر أيلول غير الربحية، والتي ساعدت في إنشاء المتحف، إن عدد زواره تراجع من نحو 300 ألف زائر سنويا قبل الإغلاق الذي استمر ستة أشهر في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا إلى 26 ألفا فقط في 2021.



وأضافت "الزوار فقط لم يرجعوا"، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة التي كان يمكن أن تسمح ببقاء المتحف مفتوحا هي الحصول على دعم من الحكومة.



وقالت إن المتحف لم يتمكن من الحصول على دعم كهذا على الرغم من شهور من المحادثات مع إدارة الشؤون الثقافية في مدينة نيويورك ومكاتب أخرى.



وقالت آدامز ويب إن الاختلاف الرئيسي بين متحف التكريم والمتحف الأكبر القريب منه، وهو النصب التذكاري ومتحف 9/11 المقام في موقع مركز التجارة العالمي، هو أن برنامجها كان يركز على قصص الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالهجوم.

