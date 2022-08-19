قال الخبير في شؤون النفط محمد الشطي، إن أساسيات السوق قوية وبالتالي لا تواجه أسعار النفط خطر الانهيار بل تمر بمرحلة تذبذب، ويضغط عليها المؤشرات القادمة من الصين أو الولايات المتحدة نتيجة مخاوف الركود، والتباطؤ الاقتصادي.

وأضاف محمد الشطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، أن استمرار سعر برميل النفط بين 90 و100 دولار، هي أسعار قوية.

وأوضح أن صادرات النفط الروسية لا تزال قوية ولم تتأثر وتبلغ نحو 6 ملايين برميل يومياً حتى أغسطس الجاري وتذهب إلى أوروبا وتركيا وإيطاليا والصين والهند، لكن مع بدء العقوبات الغربية فعلياً في 5 ديسمبر 2022، فإنها ستتأثر بحدود مليون إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

وقال محمد الشطي، إن مخاوف نقص الإمدادات يقابلها تعافٍ متباطئ في الطلب، لافتاً إلى تعديل وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب من 1.7 إلى 2.1 برميل يومياً في 2022.