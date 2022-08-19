

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بعد صعودها أمس بحوالي 3%، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بحوالي 1.5%، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وحسبما نقلت "رويترز"، ذكر "محمد الغيص" أمين عام "أوبك" أن المنظمة وحلفاءها قد يخفضون أو يزيدون الإنتاج إذا لزم الأمر في الاجتماع المقبل المقرر عقده في الخامس من سبتمبر، موضحًا أن كل ذلك يتوقف على كيفية تطور الأمور.

وأشار أيضًا إلى أن "أوبك" حريصة على ضمان بقاء روسيا جزءًا من اتفاق "أوبك+" لإنتاج النفط بعد 2022.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 0.66% أو 64 سنتًا إلى 95.95 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر 0.66% أو 60 سنتًا عند 89.90 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة 2.7%.