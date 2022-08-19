ستتفوق سنغافورة على أستراليا لتحصل على أكبر حصة في آسيا من أصحاب الملايين من بين السكان البالغين بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن HSBC Holdings Plc.

وكتب البنك في تقرير يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يتصدر المركز المالي القائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تليها أستراليا وهونغ كونغ وتايوان. وقال التقرير إنه من المتوقع أيضاً أن تكون نسبة أصحاب الملايين في تلك البلدان الأربعة أعلى من الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العقد.

واحتلت أستراليا المرتبة الأعلى في المنطقة في عام 2021، بينما احتلت سنغافورة المرتبة الثانية، وفقاً لـ HSBC، الذي لم يوضح كيفية المقارنة مع الولايات المتحدة في ذلك العام.

وقال HSBC إن الثروة المالية في آسيا تجاوزت ثروة الولايات المتحدة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، كما تضم ​​المنطقة أيضاً بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. ومن المرجح أن تشهد فيتنام والفلبين والهند زيادة في عدد البالغين الذين يمتلكون ثروة لا تقل عن 250 ألف دولار بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وفقاً للتقرير. ومع ذلك، فإن المنطقة هي موطن لملايين من الفقراء أيضاً.

وأضاف بنك HSBC أن توقعات ثروة الأسرة في التقرير استخدمت تقديرات وتوقعات السكان البالغين، ومتوسط ​​نصيب الفرد من الثروة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وقال بنك إتش إس بي سي إنه من المتوقع أن يضم البر الرئيسي للصين، بالأرقام المطلقة، حوالي 50 مليون مليونير بحلول عام 2030 ويمكن أن تضم الهند أكثر من ستة ملايين. ويعمل هذا على حوالي 4% من البالغين في الصين، وأقل من 1% من البالغين في الهند، وفقاً للتقرير.

وكتب كبير الاقتصاديين في آسيا والرئيس المشارك للبحوث العالمية في آسيا في HSBC، فريدريك نيومان، في التقرير: "أن حساب الثروة المتنامية في آسيا يسلط الضوء أيضاً على الموارد المجتمعية المتاحة في النهاية لانتشال ملايين آخرين من براثن الفقر".