تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين في يوليو/تموز، وهو دليل آخر على أن حملة تشديد السياسة النقدية القوية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي قلصت الطلب على الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، يوم الخميس، إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 5.9% إلى مستوى سنوي معدل موسميا يبلغ 4.81 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020 عندما وصلت المبيعات إلى أقل معدل لها خلال عمليات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.

وبعيدا عن الجائحة، كانت مبيعات يوليو/تموز هي الأبطأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وذلك في سادس شهر على التوالي تتراجع فيه المبيعات.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات إلى معدل 4.89 مليون وحدة.

وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 20.2 % على أساس سنوي.

جاء التقرير في أعقاب بيانات هذا الأسبوع أظهرت أن المساكن لأسرة واحدة، والتي تمثل أكبر حصة من بناء المنازل، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامين في يوليو/تموز.