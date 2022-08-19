هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1752.89 دولار للأونصة بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو/تموز عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7%، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 1766.20 دولار، نقلاً عن رويترز.

وقال العضو المنتدب لدى غولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب براين لان، "تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أمس الخميس، إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 19.35 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير/كانون الثاني.

وهبط البلاتين 0.4% إلى 907.84 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2149.35 دولار.