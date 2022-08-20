مع مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق عرض مسلسل (انتقام مشروع) عبر منصة (شاهد VIP)، استطاع العمل أن يحقق نجاحاً ساحقاً في مختلف دول الخليج والعالم، متصدراً نسب المشاهدة، محتلاً المراتب الأولى في المشاهدة بين مختلف الأعمال التي تعرض عبر المنصة، ويرافق ذلك تفاعل كبير عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاعل المشاهدين عبر وسم (#انتقام_مشروع) بشكل كبير، مشيدين بأداء النجوم المميز وبإخراج العمل وإنتاجه وتصويره وإضاءته ومختلف عناصره.

العمل يتصدّر المرتبة الأولى في السعودية، والكويت، عمان، قطر، البحرين، الثاني في العراق والإمارات، وفي المراتب الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، السويد، بريطانيا، تركيا وغيرها من الدول حول العالم.

نذكر أنّ المسلسل إنتاج Eagle Films / جمال سنان، وهو أول عمل كويتيّ عراقيّ يحظى بهذه الأصداء ويحقق هذا النجاح والانتشار عربياً، وهو بطولة النجوم محمود بو شهري، عبدالله بو شهري، شهد الخطاب، أحمد سلمان، سلمى سالم، أسامة المزيعل، أسرار دهراب، أريج العطار وغيرهم، تأليف نور البدري، إخراج حسين دشتي.