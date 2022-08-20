انخفضت ثقة المستهلكين بالمملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع تزايد المخاوف بشأن الركود، في ظل ارتفاع التضخم الذي يضغط على ميزانيات الأسر.

وأعلنت "جي إف كيه" الجمعة تراجع مؤشرها للثقة 3 نقاط إلى -44 نقطة خلال أغسطس، وهو المستوى الأدنى منذ بدء رصد المؤشر عام 1974.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال "جو ستاتون" مدير استراتيجية العملاء لدى "جي إف كيه": أزمة الثقة ستزداد سوءًا مع أيام الخريف المظلمة وبرودة الشتاء.

وتعكس تلك البيانات ارتفاع التضخم المستمر الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود البالغ 10.1% الشهر الماضي.