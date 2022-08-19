استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في جدة، زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم.



وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» انه «جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية- العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك».



حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري. فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.



وقال الحكيم في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، إن العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا.